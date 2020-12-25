В пяти районах Псковской области появятся физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа

В пяти районах Псковской области установят физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

В 2021 году спортивные комплексы появятся в Дновском, Дедовичском, Псковском и Струго-Красненском районах. Еще один установят в Новосокольничеком районе в 2022 году.

Муниципалитеты уже сформировали земельные участки под строительство, а также подготовили проектно-сметную документацию, в которой были учтены индивидуальные потребности жителей в спортивных тренажерах и оборудовании.

Средняя стоимость каждого ФОКОТа составляет 36,5 млн рублей. Финансирование на установку ФОКОТов будет предоставлено из федерального бюджета в рамках соглашения с министерством спорта РФ. На реализацию пяти проектов с 2021 по 2022 год Псковская область получит порядка 180 млн рублей. При этом региональное софинансирование составит 1%.

Мероприятия реализуются в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».