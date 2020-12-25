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Экономика / Деньги

Депутаты гордумы приняли бюджет Пскова на 2021 год

25 декабря 2020 года, 12:57

Большинством голосов депутаты Псковской городской Думы приняли во втором чтении бюджет Пскова на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, сообщает Псковское агентство информации.

С докладом о параметрах бюджета на 46-й сессии выступила начальник финансового управления администрации Пскова Тамара Винт.

Общий объём доходов на 2021 год запланирован в размере 6 млрд 295 млн рублей. Эта сумма учитывает все безвозмездные поступления в городскую казну. При этом общий объём расходов на следующий год составит 6 млрд 431 млн рублей, дефицит бюджета – 135 млн 696 тысяч рублей.

В плановом периоде на 2022 год доходы запланированы в размере 5 млрд 911 млн рублей, расходы – 5 млрд 999 млн рублей. Дефицит бюджета составит 87 млн 466 тысяч рублей.

Доходы на 2023 год будут ровняться 5 млрд 575 млн рублей, расходы – 5 млрд 643 млн рублей, дефицит бюджета – 67 млн 980 тысяч рублей.

По словам Тамары Винт, бюджет Пскова сформирован сбалансированным и способным обеспечить жизнедеятельность города.

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