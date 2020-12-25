Волонтеры поздравили медиков Псковской области и передали им 120 килограммов выпечки

В преддверии Нового года волонтеры «Единой России» передали медикам ковид-центров Пскова и Великих Лук 120 килограммов выпечки к чаю, сообщили «Псковской правде» в региональном отделении партии.
В преддверии Нового года волонтеры «Единой России» передали медикам ковид-центров Пскова и Великих Лук 120 килограммов выпечки к чаю, сообщили «Псковской правде» в региональном отделении партии.
Вместе с добровольцами в медучреждении побывали секретарь регионального отделения партии, депутат Государственной Думы РФ Александр Козловский и глава Пскова Елена Полонская.
«Я очень рада, что в столь сложных условиях, в условиях пандемии, у нас сегодня произошло единение народа. Псковичи, обычные жители города вступают в ряды волонтерского движения. Очень важно, что сегодня к волонтерскому движению активно подключаются предприятия нашего города», - отметила Елена Полонская.
Кондитерские изделия для медработников предоставил «Псковский хлебокомбинат». По словам главы города, директор предприятия Виктор Почернин передал сотрудникам больниц выпечку к чаю, чтобы поднять предновогоднее настроение медикам. В частности, волонтеры хотели порадовать тех, кто новогоднюю ночь проведет на дежурстве.
А в Красногородском районе сотрудников скорой помощи поздравили активисты местного отделения «Единой России». Они передали на пост микроволновую печь и 10 килограммов мандаринов.
«Мы организовали это мероприятие, чтобы поддержать медиков, поздравить их с наступающими праздниками, пожелать им здоровья, благополучия в семьях, скорейшего возвращения к нормальному рабочему ритму», - отметила секретарь Красногородского местного отделения партии, глава района Валентина Понизовская.
Всего волонтерский штаб «Единой России» насчитывает более 200 волонтеров в Пскове и более 1000 волонтеров – на территории региона. Добровольцы ежедневно поддерживают медиков в период пандемии. Например, они каждый день доставляют горячее питание на посты скорой помощи в Великих Луках и Усвятах.