Волонтеры поздравили медиков Псковской области и передали им 120 килограммов выпечки

В преддверии Нового года волонтеры «Единой России» передали медикам ковид-центров Пскова и Великих Лук 120 килограммов выпечки к чаю, сообщили «Псковской правде» в региональном отделении партии.

Вместе с добровольцами в медучреждении побывали секретарь регионального отделения партии, депутат Государственной Думы РФ Александр Козловский и глава Пскова Елена Полонская.

«Я очень рада, что в столь сложных условиях, в условиях пандемии, у нас сегодня произошло единение народа. Псковичи, обычные жители города вступают в ряды волонтерского движения. Очень важно, что сегодня к волонтерскому движению активно подключаются предприятия нашего города», - отметила Елена Полонская.

Кондитерские изделия для медработников предоставил «Псковский хлебокомбинат». По словам главы города, директор предприятия Виктор Почернин передал сотрудникам больниц выпечку к чаю, чтобы поднять предновогоднее настроение медикам. В частности, волонтеры хотели порадовать тех, кто новогоднюю ночь проведет на дежурстве.