Более 100 однокомнатных квартир получат дети-сироты в Пскове

Дети-сироты получат более 100 однокомнатных квартир в Пскове, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе муниципалитета.

Так, по договору социального найма детям-сиротам предоставят 62 квартиры, расположенных на улице Венская, 8 в деревне Борисовичи Псковского района. Документы по распоряжению объектами жилищного фонда муниципального образования «Город Псков» рассмотрели и единогласно одобрили депутаты Псковской городской Думы на очередной 46-й сессии, которая прошла 25 декабря.

Еще 46 квартир будет приобретено при поддержке Псковской области.