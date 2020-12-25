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Общество / Соцзащита

Более 100 однокомнатных квартир получат дети-сироты в Пскове

25 декабря 2020 года, 11:35

Дети-сироты получат более 100 однокомнатных квартир в Пскове, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе муниципалитета.

Более 100 однокомнатных квартир получат дети-сироты в Пскове

Так, по договору социального найма детям-сиротам предоставят 62 квартиры, расположенных на улице Венская, 8 в деревне Борисовичи Псковского района. Документы по распоряжению объектами жилищного фонда муниципального образования «Город Псков» рассмотрели и единогласно одобрили депутаты Псковской городской Думы на очередной 46-й сессии, которая прошла 25 декабря.

Еще 46 квартир будет приобретено при поддержке Псковской области.

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