Житель Новосокольнического района лишился участка с прудом из-за нарушения законодательства РФ

Житель Новосокольнического района лишился земельного участка с прудом из-за нарушения земельного и водного кодексов РФ, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

По обращению местного жителя прокуратура Невельского района провела проверку участка с прудом площадью около 2 га, который находится на территории одного из сельских поселений муниципалитела. В ходе проверки выяснилось, что участок с водным объектом, сформированный в 2019 году в счет земельного пая жителя Новосокольнического района из земель сельскохозяйственного назначения, нарушает положения земельного и водного кодексов Российской Федерации, а также Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».

Чтобы прикрыть сделку купли-продажи, гражданин заключил договор дарения, избежав таким образом процедуры для продажи сельскохозяйственных земель. Эти обстоятельства в силу требований Гражданского кодекса РФ могут признать договор дарения ничтожной сделкой.

Кроме того, этот спорный участок был приобретен должностным лицом. Следовательно, в его действиях мог возникнуть конфликт интересов: его личная заинтересованность в имуществе повлияла на исполнение им должностных обязанностей.

Прокурор Новосокольнического района подал в суд с иск о признании незаконным образование земельного участка, договора его дарения и прекращении права собственности приобретателя на него.

Районный суд и суд апелляционной инстанции согласились с доводами прокурора и удовлетворили исковые требования. Решение суда вступило в законную силу.