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Происшествия / ДТП

Сегоуборщик врезался в автовоз у границы с Эстонией в Печорах

25 декабря 2020 года, 10:37

В Печорах в въезда в пункт пропуска Куничина Гора на российско-эстонской границе снегоуборочная машина врезалась в автовоз, передаёт корреспондент «Псковской правды». Авария произошла 25 декабря около 10:30.

Сегоуборщик врезался в автовоз у границы с Эстонией в Печорах
Сегоуборщик врезался в автовоз у границы с Эстонией в Печорах

Автовоз находился в очереди на пересечение границы. От удара он въехал в стоящий перед ним большегруз.

В результате ДТП никто не пострадал. На дорогу из снегоуборщика высыпался песок. 

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