Сегоуборщик врезался в автовоз у границы с Эстонией в Печорах

В Печорах в въезда в пункт пропуска Куничина Гора на российско-эстонской границе снегоуборочная машина врезалась в автовоз, передаёт корреспондент «Псковской правды». Авария произошла 25 декабря около 10:30.

Автовоз находился в очереди на пересечение границы. От удара он въехал в стоящий перед ним большегруз.

В результате ДТП никто не пострадал. На дорогу из снегоуборщика высыпался песок.