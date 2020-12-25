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Общество / Здоровье

12 человек заболели коронавирусом в действующих очагах Псковской области

25 декабря 2020 года, 09:15

12 человек заболели коронавирусом в действующих очагах Псковской области, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

«Дополнительных очагов не зарегистрировано, в действующих +12 заболевших. Ситуация остается напряженной», - подчеркнул глава региона.

Всего по состоянию на 24 декабря в регионе находятся на контроле 13 очагов: хирургическое отделение Порховской межрайонной больницы, Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь, Новоржевская средняя школа, Опочецкий дом-интернат для престарелых и инвалидов, маслосырзавод «Порховский», санаторий «Хилово», администрация Порховского района, Пушкиногорский музей-заповедник, Пустошкинский филиал Новосокольнической межрайонной больницы, Первомайский психоневрологический интернат, новоржевский филиал «Псковавтодор», новоржевский детский сад «Светлячок» и новоржевский Центр специального обслуживания.

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