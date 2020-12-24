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Экономика / Инвестиции

Высокопрочную фанеру намерены производить в Псковской области

24 декабря 2020 года, 20:11

Высокопрочную фанеру намерены производить в Псковской области. Как сообщили в пресс-службе областной администрации, на заседании наблюдательного совета особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Моглино» был рассмотрен инвестиционный проект ООО «ЛЕСПРОМ» по строительству фанерного завода по производству широкоформатных ламинированных плит.

Завод планирует выпускать высокопрочную фанеру из лиственных и хвойных пород деревьев. При этом 85% готовой фанеры планируется реализовывать на внешнем рынке — в Европе и США.

Компания планирует инвестировать в проект порядка 50 млн евро. Завод будет вводиться в эксплуатацию поэтапно. Старт производственно-сбытовой деятельности намечен на август 2022 года. Выход на максимальный объем - через год после начала работы завода.

В качестве сырья на производстве будет применяться фанерный кряж, закупаемый у местных лесозаготовителей и в компаниях Смоленской, Тверской, Ленинградской и Новгородской областей.

По предварительной информации заводу будет присвоен 4 класс опасности.

Члены наблюдательного совета единогласно одобрили инвестиционный проект и рекомендовали его к рассмотрению на экспертном совете ОЭЗ «Моглино».

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