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Общество

Верблюд, который на Рождество будет катать детей в Псково-Печерском монастыре, живет на ферме в Печорском районе

24 декабря 2020 года, 19:20

Верблюд, который на Рождество будет катать детей в Псково-Печерском монастыре, живет на ферме в Печорском районе, сообщает Псковское агентство информации.

Конезаводчица Ирина Тихонова приобрела Джигу - так зовут верблюда - годовалым верблюжонком. Он не боится морозов. Ирина занимается организацией конных походов по местным лесам и оказалось, что для таких целей верблюд подходит едва ли не лучше лошадей.

В этом году Джига станет украшение рождественских торжеств в Печорах – на празднике возле монастыря он будет катать детей.

-Мы тут в деревне пропадаем, а теперь появилась прекрасная возможность выбраться в такое прекрасное место, - говорит Ирина.

Напомним, что к одному из главных православных праздников в монастыре готовятся уже сейчас: украшают территория, изготавливают сувениры, уже поставлен вертеп.

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