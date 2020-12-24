ПсковГУ получит средства на формирование цифровой среды

ПсковГУ попал в число 60 вузов России, которые получат финансирование на формирование цифровой среды, сообщила в эфире ПАИ-live ректор вуза Наталья Ильина.

Программу развития цифрового университета ректор Псков ГУ представила лично. Над проектом с Натальей Ильиной работала команда вуза, в которую входили проректор Ольга Серова и начальник управления стратегического развития Сергей Куклев.

По словам Ильиной, на эти средства будет обновлен сайт университета, к которому у нее есть замечания, и электронная образовательная среда, не соответствующая определенным стандартам.

Кроме того, ПсковГУ подал в Министерство науки и высшего образования заявку на получение 222 млн рублей. «Если нам получится получить даже 100 миллионов, это будет колоссальный эффект», - подчеркнула Ильина и добавила, что в этом году финансирование на инфраструктуру университета увеличилось практически в два раза.

Эти средства направят на инфраструктурные проекты по всем 22 корпусам университета. В настоящее время идет подготовка проектно-сметной документации. Далее будет ремонт: от фасадов до внутренней отделки. Планируется поставить окна, провести работы по энергосбережению, по крышам. Внутри необходимо полностью менять инженерную систему и делать индивидуальный ремонт для каждого института.