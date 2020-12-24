26 и 31 декабря в детских садах Пскова будут организованы дежурные группы

26 и 31 декабря в дошкольных учреждениях Пскова будут организованы дежурные группы для детей. Об этом глава администрации города Александр Братчиков сообщил в своем Instagram-аккаунте.

26 декабря группы в детских садах будут работать в режиме предпраздничного дня, а 31 декабря - в режиме дежурных групп.

Подробную информацию можно уточнить в управлении образования по телефону 29-04-64.

31 декабря объявлен выходным денем по поручению президента РФ. В связи с этим губернатора Псковской области Михаил Ведерников подписал «Указ о переносе выходного дня», который переносит рабочий день с 31 декабря на субботу 26 декабря.