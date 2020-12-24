Жилищные сертификаты будут выдавать псковским сиротам

Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в Псковской области будут выдавать жилищные сертификаты. Соответствующий законопроект приняли депутаты Псковского областного Собрания на 53-й сессии 24 декабря, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального парламента.

Инициатива введения жилищных сертификатов принадлежит губернатору Михаилу Ведерникову.

Получателем сертификата могут быть выпускники детских домов, которые достигли 25-летнего возраста, успешно прошедшие социальную адаптацию, при одновременном соблюдении прописанных в законе условий. В частности, не должно быть непогашенной судимости, фактов уголовного преследования, получатель сертификата не должен состоять на учёте в наркологическом или психоневрологическом диспансере, в последние 12 месяцев он должен работать или учиться. Также имеется ещё несколько требований.

Сертификат будет действовать в течение полугода. Жильё, которое можно на него купить, не должно быть в доме, признанном непригодным, аварийным или подлежащим реконструкции.

Размер социальной выплаты рассчитывает орган опеки и попечительства, основываясь на норме в 25 квадратных метров общей площади жилого помещения и стоимости одного квадратного метра в соответствующем муниципалитете. Порядок предоставления социальной выплаты устанавливается актом администрации области.