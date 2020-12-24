Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Недвижимость / Мой дом

Жилищные сертификаты будут выдавать псковским сиротам

24 декабря 2020 года, 16:58

Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в Псковской области будут выдавать жилищные сертификаты. Соответствующий законопроект приняли депутаты Псковского областного Собрания на 53-й сессии 24 декабря, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального парламента.

Инициатива введения жилищных сертификатов принадлежит губернатору Михаилу Ведерникову.

Получателем сертификата могут быть выпускники детских домов, которые достигли  25-летнего возраста, успешно прошедшие социальную адаптацию, при одновременном соблюдении прописанных в законе условий. В частности, не должно быть непогашенной судимости, фактов уголовного преследования, получатель сертификата не должен состоять на учёте в наркологическом или психоневрологическом диспансере, в последние 12 месяцев он должен работать или учиться. Также имеется ещё несколько требований.

Сертификат будет действовать в течение полугода. Жильё, которое можно на него купить, не должно быть в доме, признанном непригодным, аварийным или подлежащим реконструкции.

Размер социальной выплаты рассчитывает орган опеки и попечительства, основываясь на норме в 25 квадратных метров общей площади жилого помещения и стоимости одного квадратного метра в соответствующем муниципалитете. Порядок предоставления социальной выплаты устанавливается актом администрации области.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Высокопрочную фанеру намерены производить в Псковской области
Верблюд, который на Рождество будет катать детей в Псково-Печерском монастыре, живет на ферме в Печорском районе
ПсковГУ получит средства на формирование цифровой среды
26 и 31 декабря в детских садах Пскова будут организованы дежурные группы
Размеры региональных соцвыплат будут увеличены на 3,7% в Псковской области
35% преподавателей ПсковГУ переболели коронавирусом
Водолазы извлекли из озера в Новосокольническом районе труп мужчины
С 2020 года в Псковской области заработает льгота на транспортный налог для ветеранов боевых действий
В Псковской области учреждено звание «Заслуженный работник агропромышленного комплекса»

Комментарии

Авторизация
No comments
Метр с поддержкой

Недвижимость / Рынок
2 декабря 16:06

Метр с поддержкой

Что происходило с псковским рынком недвижимости в 2020 году?
Индивидуальный подход

Недвижимость / Строительство
24 июля 13:58

Индивидуальный подход

О безопасной покупке квартир – в интервью с замгендиректора «Псковжилстрой»
«Не готова платить бездельникам»

Недвижимость
3 сентября 16:02

«Не готова платить бездельникам»

Конфликт псковички с риелтором получил неожиданное продолжение