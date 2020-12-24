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Общество / Соцзащита

Размеры региональных соцвыплат будут увеличены на 3,7% в Псковской области

24 декабря 2020 года, 16:47

Размеры социальных выплат увеличены на 3,7% в Псковской области, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Псковского областного Собрания. Депутаты приняли соответствующий закон на 53-й сессии, которая состоялась 24 декабря.

Согласно новому закону, увеличенный размер социальных пособий и выплат устанавливается с 1 января следующего года. Так, будет пересмотрена сумма выплаты ветеранам труда и бывшим сельским специалистам. В настоящее время этой мерой поддержки пользуются почти 62 тыс. граждан.

Увеличатся выплаты на содержание ребёнка опекунам и приёмным родителем, а также многодетным родителям, которые воспитывают трёх и более детей. В Псковской области проживает 5 тыс. 577 многодетных семей.

Кроме того, будут проиндексированы пособия на ребёнка, детям-сиротам, труженикам тыла, реабилитированным лицам и ветеранам труда. Последних в Псковской области насчитывается около 35 тыс. человек, из которых 1 тыс. 709 человек – дети войны.

Всего на индексацию социальных выплат в 2021 году запланировано 68,9 млн рублей из регионального бюджета.

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