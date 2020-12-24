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Общество / Образование

35% преподавателей ПсковГУ переболели коронавирусом

24 декабря 2020 года, 15:53

35% преподавателей ПсковГУ переболели коронавирусом, сообщила в эфире ПАИ-live ректор вуза Наталья Ильина.

По ее словам, за все время пандемии примерно 10 педагогов перенесли заболевание в тяжелой форме. 

«Сейчас у нас два преподавателя находятся в стационаре, они среднетяжелые. Мы знаем, как идет течение их болезни, мы на связи и, естественно, подключаемся в любой момент, если этого требует само течение заболевания», - подчеркнула Наталья Ильина.

В целом, статистика по университету хорошая, отметила ректор. В связи с этим было принято консолидированное решение оставить вуз в смешанном режиме работы. «Только лекции идут в онлайн-режиме. Все остальное: практические занятия, экзаменационная сессия– идет в том же формате», - рассказала Ильина.

В настоящее время только две группы полностью переведены на дистанционное обучение. Их отправили на самоизоляцию из-за подтвержденных случаев COVID-19 у двух студентов.

Наталья Ильина заметила, что среди студентов минимальное число инфицированных. Однако, она не исключает, что многие студенты могут болеть бессимптомно, либо в легкой форме. 

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