С 2020 года в Псковской области заработает льгота на транспортный налог для ветеранов боевых действий

С этого года ветераны боевых действий смогут получить льготу по транспортному налогу в Псковской области, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Псковского областного Собрания. Депутаты приняли соответствующий закон на 53-й сессии, которая прошла 24 декабря.

Согласно закону «О льготах по налогу на имущество организаций и транспортному налогу на территории Псковской области», принятом в ноябре этого года, налоговая льгота начинала действовать с 1 января 2021 года.

В соответствии с документом, ветераны боевых действий могут получить налоговую льготу в виде пониженных ставок для одного транспортного средства с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил включительно.

В Псковской области от уплаты транспортного налога частично или полностью освобождается целый ряд категорий налогоплательщиков: участники Великой Отечественной войны, инвалиды I и II групп, многодетные родители, семьи с ребёнком-инвалидом, чей доход не превышает прожиточный минимум, солдаты-срочники, а также организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие регулярные перевозки по муниципальным маршрутам.

Кроме того, для приёмных родителей, «чернобыльцев», организаций и ИП, осуществляющих круглогодичную доставку хлеба и товаров первой необходимости сельскому населению, а также закуп молока в личных подсобных хозяйствах предусмотрены пониженные ставки транспортного налога.

К льготным категориям принадлежат автомобили скорой медицинской помощи, сельхозтоваропроизводители и организации, уставной капитал которых полностью состоит из вкладов всероссийских общественных организаций инвалидов, если численность инвалидов среди их работников составляет не менее 50 %.

С 2021 года на 50% снижается транспортный налог для физических лиц и организаций, использующих автомобили на природном газе метан.