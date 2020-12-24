В Псковской области учреждено звание «Заслуженный работник агропромышленного комплекса»

Региональное звание «Заслуженный работник агропромышленного комплекса Псковской области» было учреждено на 53-й сессии Псковского областного Собрания депутатов, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона. Соответствующе поправки внесены в закон «О наградах Псковской области» 24 декабря.

Ежегодно почетное звание будут присваивать не более чем трем работникам АПК региона. На награду могут претендовать граждане РФ, которые являются представителями крестьянских (фермерских) хозяйств или научно-исследовательских учреждений, а также организаторами сельхозпроизводства, механизаторами, техниками-механиками, зоотехниками, агрономами, ветеринарными врачами, инженерно-техническими и научными работниками.

Звание присваивается за личные заслуги в работе: существенное увеличение урожайности и сбора сельхозкультур; повышение плодородия земель, продуктивности скота и птицы; создание на территории региона нового производства высококачественной, экологически чистой сельскохозяйственной, животноводческой, птицеводческой и молочной продукции с применением высокотехнологичного оборудования.

Аграрии, отмеченные почетным званием, получат нагрудный знак «Заслуженный работник агропромышленного комплекса Псковской области», а также единовременное государственное пособие в размере 25 тыс. рублей.