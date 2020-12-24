Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

В Псковской области учреждено звание «Заслуженный работник агропромышленного комплекса»

24 декабря 2020 года, 14:41

Региональное звание «Заслуженный работник агропромышленного комплекса Псковской области» было учреждено на 53-й сессии Псковского областного Собрания депутатов, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона. Соответствующе поправки внесены в закон «О наградах Псковской области» 24 декабря.

Ежегодно почетное звание будут присваивать не более чем трем работникам АПК региона. На награду могут претендовать граждане РФ, которые являются представителями крестьянских (фермерских) хозяйств или научно-исследовательских учреждений, а также организаторами сельхозпроизводства, механизаторами, техниками-механиками, зоотехниками, агрономами, ветеринарными врачами, инженерно-техническими и научными работниками.

Звание присваивается за личные заслуги в работе: существенное увеличение урожайности и сбора сельхозкультур; повышение плодородия земель, продуктивности скота и птицы; создание на территории региона нового производства высококачественной, экологически чистой сельскохозяйственной, животноводческой, птицеводческой и молочной продукции с применением высокотехнологичного оборудования.

Аграрии, отмеченные почетным званием, получат нагрудный знак «Заслуженный работник агропромышленного комплекса Псковской области», а также единовременное государственное пособие в размере 25 тыс. рублей.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

К Рождеству в Псково-Печерском монастыре разработали праздничное меню
Депутаты приняли бюджет Псковской области на 2021 год
Коронавирус унес жизнь еще одного псковича
Впервые Кремлёвская ёлка пройдет в онлайн-формате
От последствий коронавируса скончался еще один псковский священник
Множественные травмы получил водитель «Лады» в результате ДТП в Опочецком районе
23 декабря в Псковской стало на 416 больных коронавирусом больше
К праздникам коечный фонд Псковской области увеличится на 110 мест
Губернатор: «Пробки» в псковских ПЦР-лабораториях нет

Комментарии

Авторизация
No comments
Почему колет в боку?

Общество / Здоровье
21 декабря 19:43

Почему колет в боку?

О чем говорит внезапная боль
Когда здоровье не железное

Общество / Здоровье
21 декабря 19:14

Когда здоровье не железное

О чем свидетельствует низкий гемоглобин в крови
«Непростое украшение»

Общество
17 декабря 15:20

«Непростое украшение»

Псковский туристический бизнес рассказал о плюсах и минусах проекта «Серебряное ожерелье»