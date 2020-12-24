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Общество

К Рождеству в Псково-Печерском монастыре разработали праздничное меню

24 декабря 2020 года, 13:41

К Рождеству буфет Псково-Печерского монастыря подготовил праздничное меню, сообщает Псковское агентство информации.

К Рождеству в Псково-Печерском монастыре разработали праздничное меню

Фото Псковского агентства информации

Гостям предложат уху, монастырскую выпечку, постные блюда, глинтвейн, а также фирменные чаи. «Рецепты свои мы никому не выдаем», - отметила администратор заведения Наталья Бизня.

Кроме того, скоро на уличной веранде заведения появится гриль. На нем по особым рецептам будут жарить судака, красную рыбу и кукурузу. Сразу после окончания поста в меню добавится мясо.

К Рождеству в Псково-Печерском монастыре разработали праздничное меню

Фото Псковского агентства информации

Кафе «Несвятые святые» при Псково-Печерском монастыре также приготовило рождественские сюрпризы, а в преддверии праздника там появится много блюд на мангале — мясо (после окончания поста), рыба, овощи. 

Однако, шеф-повар заведения готова удивить посетителей и постным меню. «Считается, что постное питание скучное и однообразное, но на самом деле это далеко не так», - отметила новый шеф-повар из Пскова Инга Дзешкевич. В кафе предлагают большой ассортимент вкусных постных блюд: салаты (оливье, шуба и другие), десерты, выпечка. Для детей есть специальное меню.

К Рождеству в Псково-Печерском монастыре разработали праздничное меню

Фото Псковского агентства информации

Фишкой заведения является собственная разработка шеф-повара - сибас с овощами под специальным соусом. «Приезжайте попробуйте, у нас вкусное всё! Мы готовы к приему гостей, с соблюдением всех необходимых санитарных мер», - сказала Инга Дзешкевич.

О том, какие еще мероприятия ждут псковичей в Псково-Печерском монастыре, можно почитать на сайте Псковского агентства информации

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