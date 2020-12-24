К Рождеству в Псково-Печерском монастыре разработали праздничное меню

Кроме того, скоро на уличной веранде заведения появится гриль. На нем по особым рецептам будут жарить судака, красную рыбу и кукурузу. Сразу после окончания поста в меню добавится мясо.

Гостям предложат уху, монастырскую выпечку, постные блюда, глинтвейн, а также фирменные чаи. «Рецепты свои мы никому не выдаем», - отметила администратор заведения Наталья Бизня.

Кафе «Несвятые святые» при Псково-Печерском монастыре также приготовило рождественские сюрпризы, а в преддверии праздника там появится много блюд на мангале — мясо (после окончания поста), рыба, овощи.

Однако, шеф-повар заведения готова удивить посетителей и постным меню. «Считается, что постное питание скучное и однообразное, но на самом деле это далеко не так», - отметила новый шеф-повар из Пскова Инга Дзешкевич. В кафе предлагают большой ассортимент вкусных постных блюд: салаты (оливье, шуба и другие), десерты, выпечка. Для детей есть специальное меню.