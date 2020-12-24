Депутаты приняли бюджет Псковской области на 2021 год

24 декабря депутаты Псковского областного Собрания приняли закон «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального парламента, документ рассмотрен в ходе заключительного пленарного заседания 2020 года сразу в трёх чтениях.

За счет поступления межбюджетных трансфертов из федеральной казны цифры доходов и расходов региона увеличились на 4 млрд 565 млн 702 тысячи рублей. Таким образом, доходы бюджета Псковской области на 2021 год составят 41 млрд 36 млн 512 тысяч рублей, расходы – 43 млрд 644 млн 964 тысяч рублей. Не изменился только дефицит: он запланирован в сумме 2 млрд 608,5 млн рублей.

Во втором чтении депутаты утвердили поправки, связанные с распределением дополнительных федеральных денег по расходным статьям. Кроме того, они рассмотрели решения, принятые согласительной комиссией.

Финансирование государственной программы «Развитие здравоохранения» увеличилась более чем на полмиллиарда рублей. 484 млн рублей из этих средств направлены на модернизацию первичного звена здравоохранения.

Расходы на образование возросли на миллиард за счет средств из федерального бюджета. 292 млн 950 тысяч рублей запланировали на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогам, 314 млн 882 тысяч рублей – на бесплатное горячее питание младших школьников, 49 млн 797 млн рублей – на трёхпроцентное повышение минимального размера оплаты труда. По решению согласительной комиссии, объём субвенции на зарплату педагогическим работникам увеличен на 275 млн 299 рублей.

На реализацию госпрограммы «Социальная поддержка граждан и реализация демографической политики» дополнительно направили более 3 млрд рублей. Эти средства пойдут на выплату региональных социальных доплат к пенсии, выплаты по случаю рождения третьего ребёнка и на детей в возрасте от трёх до семи лет, а также на строительство социального городка в Пскове и другие мероприятия социальной направленности. Лимиты на индексацию социальных выплат увеличены на 68 млн 580 тысяч рублей за счёт средств областного бюджета.

Порядка 335 млн рублей выделено из средств федерального бюджета на финансирование сферы культуры и туризма. Также на 34 млн рублей возросла федеральная субсидия на развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения.

На реализацию программы «Чистая вода Псковской области» дополнительно выделили 22,5 млн рублей. На 61 млн 374 тысяч рублей увеличен объем средств на государственную программу «Развитие лесного хозяйства».

Для программы «Развитие информационного общества» было выделено еще 17,4 млн рублей. 8,6 млн рублей дополнительно направляется на благоустройство дворовых и общественных территорий, а 7 млн рублей - на проведение проектных работ для реконструкции сельских дорог.

Еще одна поправка коснулась финансирования новой государственной программы «Поддержка развития местного самоуправления в Псковской области». Оно увеличивается на 13 млн рублей.

Расходы бюджета Псковской области также вырастут на 76 млн 334 тысяч рублей. Это связано с межбюджетными отношениями.

Постановление Собрания, включающее рекомендации согласительной комиссии по решению проблемных вопросов, требующих поиска дополнительных источников финансирования, депутаты приняли одновременно с бюджетом.