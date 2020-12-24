Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Коронавирус унес жизнь еще одного псковича

24 декабря 2020 года, 12:03

Коронавирус унес жизнь еще одного псковича, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области. По состоянию на 23 декабря от COVID-19 скончались 97 человек.

За минувшие сутки коронавирус подтвердился у 416 человек. Всего в регионе выявили 20 тыс. 895 случаев заболевания.

23 декабря от COVID-19 поправились 258 пациентов. С начала пандемии число выздоровевших достигло 10 тыс. 295 человек.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил, что коечный фонд региона будет увеличен на 110 мест за счет перепрофилирования Псковской межрайонной больницы. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

К Рождеству в Псково-Печерском монастыре разработали праздничное меню
Депутаты приняли бюджет Псковской области на 2021 год
Впервые Кремлёвская ёлка пройдет в онлайн-формате
От последствий коронавируса скончался еще один псковский священник
Множественные травмы получил водитель «Лады» в результате ДТП в Опочецком районе
23 декабря в Псковской стало на 416 больных коронавирусом больше
К праздникам коечный фонд Псковской области увеличится на 110 мест
Губернатор: «Пробки» в псковских ПЦР-лабораториях нет
31 декабря в Псковской области объявлено выходным

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Китайский коронавирус
Как псковичам защититься во время глобальной эпидемии
Почему колет в боку?

Общество / Здоровье
21 декабря 19:43

Почему колет в боку?

О чем говорит внезапная боль
Когда здоровье не железное

Общество / Здоровье
21 декабря 19:14

Когда здоровье не железное

О чем свидетельствует низкий гемоглобин в крови
«Непростое украшение»

Общество
17 декабря 15:20

«Непростое украшение»

Псковский туристический бизнес рассказал о плюсах и минусах проекта «Серебряное ожерелье»