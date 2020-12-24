Коронавирус унес жизнь еще одного псковича, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области. По состоянию на 23 декабря от COVID-19 скончались 97 человек.

За минувшие сутки коронавирус подтвердился у 416 человек. Всего в регионе выявили 20 тыс. 895 случаев заболевания.

23 декабря от COVID-19 поправились 258 пациентов. С начала пандемии число выздоровевших достигло 10 тыс. 295 человек.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил, что коечный фонд региона будет увеличен на 110 мест за счет перепрофилирования Псковской межрайонной больницы.