Впервые Кремлёвская ёлка пройдет в онлайн-формате

Впервые в 2020 году Кремлевскую елку покажут в онлайн-формате на федеральном семейном телеканале «Карусель». Об этом «Псковской правде» сообщили представители телеканала.

Новогодний спектакль «Пятое время года, или Кто придумал Новый год» покажут 31 декабря в 18:00. Он пройдет в Кремлёвском дворце без зрителей.

«Уже четвёртый год подряд мы являемся медиапартнёром Кремлёвской ёлки, а в этот раз у нас особая роль. Впервые в истории из-за сложной эпидемиологической ситуации миллионы детей и их родителей увидят праздничный спектакль не в Государственном Кремлёвском дворце, а c экранов телевизоров. Мы приглашаем вас включить телеканал «Карусель» 31 декабря в 18:00 и окунуться в волшебный мир новогодней сказки», — отметила главный редактор телеканала Вера Оболонкина.

Работа над созданием спектакля шла 9 месяцев. По словам режиссёра-постановщика Михаила Малышева, 31 декабря зрителей ждет много интересного. Например, динамичная картинка и яркие детали.

В представлении задействованы артисты ведущих московских театров и кино, команда сборной России по акробатике, чемпионы мира и Европы по спортивному рок-н-роллу. Специально для спектакля были подготовлены виртуальные и классические декорации, а также новые костюмы для героев.

«Тема спектакля очень современная. Лейтмотив произведения — связь инноваций и традиций: сюжет пьесы знакомит юных телезрителей с историческими событиями и любопытными фактами, а также рассказывает о пользе книг в наше время. Я уверена, новогодняя пьеса понравится зрителям всех возрастов», — поделилась главный редактор «Карусели» Татьяна Цыварева.

С помощью «Времялёта» герои спектакля - Дед Мороз и Гаджет - покажут зрителям телесказки Политехнический музей, Древний Рим, Италию эпохи Возрождения и Петровскую Россию. Они познакомят гостей с культурой празднования Нового года в разных странах и расскажут о пятом времени года.

Представление организовано Московской Федерацией профсоюзов совместно с Правительством Москвы и Управлением делами Президента Российской Федерации.

Кремлёвская ёлка остаётся главным новогодним спектаклем страны с 1963 года. Ежегодно сотни тысяч детей приезжают с разных уголков России и стран СНГ в Государственный Кремлёвский дворец, чтобы увидеть волшебный новогодний спектакль.