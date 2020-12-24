Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Культура / Событие

Впервые Кремлёвская ёлка пройдет в онлайн-формате

24 декабря 2020 года, 11:54

Впервые в 2020 году Кремлевскую елку покажут в онлайн-формате на федеральном семейном телеканале «Карусель». Об этом «Псковской правде» сообщили представители телеканала.

Впервые Кремлёвская ёлка пройдет в онлайн-формате

Новогодний спектакль «Пятое время года, или Кто придумал Новый год» покажут 31 декабря в 18:00. Он пройдет в Кремлёвском дворце без зрителей. 

«Уже четвёртый год подряд мы являемся медиапартнёром Кремлёвской ёлки, а в этот раз у нас особая роль. Впервые в истории из-за сложной эпидемиологической ситуации миллионы детей и их родителей увидят праздничный спектакль не в Государственном Кремлёвском дворце, а c экранов телевизоров. Мы приглашаем вас включить телеканал «Карусель» 31 декабря в 18:00 и окунуться в волшебный мир новогодней сказки», — отметила главный редактор телеканала Вера Оболонкина.

Работа над созданием спектакля шла 9 месяцев. По словам режиссёра-постановщика Михаила Малышева, 31 декабря зрителей ждет много интересного. Например, динамичная картинка и яркие детали. 

В представлении задействованы артисты ведущих московских театров и кино, команда сборной России по акробатике, чемпионы мира и Европы по спортивному рок-н-роллу. Специально для спектакля были подготовлены виртуальные и классические декорации, а также новые костюмы для героев.

«Тема спектакля очень современная. Лейтмотив произведения — связь инноваций и традиций: сюжет пьесы знакомит юных телезрителей с историческими событиями и любопытными фактами, а также рассказывает о пользе книг в наше время. Я уверена, новогодняя пьеса понравится зрителям всех возрастов», — поделилась главный редактор «Карусели» Татьяна Цыварева.

С помощью «Времялёта» герои спектакля - Дед Мороз и Гаджет - покажут зрителям телесказки Политехнический музей, Древний Рим, Италию эпохи Возрождения и Петровскую Россию. Они познакомят гостей с культурой празднования Нового года в разных странах и расскажут о пятом времени года.

Представление организовано Московской Федерацией профсоюзов совместно с Правительством Москвы и Управлением делами Президента Российской Федерации.

Кремлёвская ёлка остаётся главным новогодним спектаклем страны с 1963 года. Ежегодно сотни тысяч детей приезжают с разных уголков России и стран СНГ в Государственный Кремлёвский дворец, чтобы увидеть волшебный новогодний спектакль. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

К Рождеству в Псково-Печерском монастыре разработали праздничное меню
Депутаты приняли бюджет Псковской области на 2021 год
Коронавирус унес жизнь еще одного псковича
От последствий коронавируса скончался еще один псковский священник
Множественные травмы получил водитель «Лады» в результате ДТП в Опочецком районе
23 декабря в Псковской стало на 416 больных коронавирусом больше
К праздникам коечный фонд Псковской области увеличится на 110 мест
Губернатор: «Пробки» в псковских ПЦР-лабораториях нет
31 декабря в Псковской области объявлено выходным

Комментарии

Авторизация
No comments
111 лет спустя

Культура / Наследие
13 ноября 15:51

111 лет спустя

Что происходит c мельницей Кукка

От подобы до обабника

Культура / Наследие
11 ноября 09:59

От подобы до обабника

В Пскове выбрали самый вкусный пирог с берегов Чудского озера
Всё перемелется

Культура / Наследие
2 ноября 17:21

Всё перемелется

Гостиницу с рестораном сделают из мельницы Кукка