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Происшествия / ДТП

Множественные травмы получил водитель «Лады» в результате ДТП в Опочецком районе

24 декабря 2020 года, 10:29

Множественные травмы получил 60-летний житель Опочки — водитель автомашины «Лада Калина» в результате ДТП на 406-м километре автодороги Санкт-Петербург — Невель в Опочецком районе. Авария произошла 23 декабря около 21:10, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

57-летний житель Пскова, управляя автомобилем «Мицубиси Паджеро», выехал на полосу встречного движения, где врезался в «Ладу Калину». В результате у водителя «Лады» были диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки, рана волосистой части головы. Мужчину госпитализировали.

Ещё одно ДТП 23 декабря произошло около 19:29 в Пскове на улице Декабристов. Там 34-летний водитель автомашины БМВ сбил находившегося на дороге 35-летнего пешехода - жителя деревни Быстрецово Псковского района. Мужчина получил закрытый перелом правой голени со смещением, рану затылочной области. Его доставили в больницу.

По фактам ДТП проводятся проверки.

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