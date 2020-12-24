От последствий коронавируса скончался еще один псковский священник

23 декабря от последствий коронавируса скончался иеромонах Тихон (Никоненко) из Никандровой пустыни. Об этом Псковская митрополия сообщает в своем Instagram-аккаунте.

Иеромонах Тихон скончался на 44-ом году жизни. Это произошло из-за сердечной недостаточности, вызванной осложнениями последствий коронавирусной инфекции.

Он умер в Псковской городской больнице.

«Наместник Свято-Благовещенской Никандровой пустыни архимандрит Спиридон (Иващенко) и братия обители просят молитв о новопреставленном иеромонахе Тихоне», - говорится в сообщении.

Ранее после заражения коронавирусом умер насельник Псково-Печерского Свято-Успенского монастыря иеромонах Вассиан (Дурицкий).