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Общество

От последствий коронавируса скончался еще один псковский священник

24 декабря 2020 года, 10:41

23 декабря от последствий коронавируса скончался иеромонах Тихон (Никоненко) из Никандровой пустыни. Об этом Псковская митрополия сообщает в своем Instagram-аккаунте.

От последствий коронавируса скончался еще один псковский священник

Фото из Instagram-аккаунта Псковской митрополии

Иеромонах Тихон скончался на 44-ом году жизни. Это произошло из-за сердечной недостаточности, вызванной осложнениями последствий коронавирусной инфекции.

Он умер в Псковской городской больнице.

«Наместник Свято-Благовещенской Никандровой пустыни архимандрит Спиридон (Иващенко) и братия обители просят молитв о новопреставленном иеромонахе Тихоне», - говорится в сообщении.

Ранее после заражения коронавирусом умер насельник Псково-Печерского Свято-Успенского монастыря иеромонах Вассиан (Дурицкий)

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