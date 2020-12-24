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Общество / Здоровье

К праздникам коечный фонд Псковской области увеличится на 110 мест

24 декабря 2020 года, 09:41

К новогодним праздникам коечный фонд Псковской области увеличится на 110 мест, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

По его словам, для этих целей будет перепрофилирована Псковская межрайонная больница.

В настоящее время около 8 тыс. человек находятся на стационарном и амбулаторном лечении. «Ситуация напряжённая», - подчеркнул глава региона. 

По состоянию на 23 декабря коронавирусом заболели 416 человек. Всего в регионе подтвердились 20 тыс. 895 случаев. При этом с начала пандемии от COVID-19 выздоровели 10 тыс. 295 человек. В частности, 258 здоровых пациентов добавились в статистику за минувшие сутки. 

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