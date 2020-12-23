Соглашение о создании «НемовЦентра» подписали Псковская область и Минспорт РФ

Соглашение о создании «НемовЦентр» подписали Псковская область и Министерство спорта РФ. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

«Вместе с Алексеем Немовым и Александром Братчиковым мы прошли сложный путь от идеи до конкретных планов построить в Пскове Центр спортивной гимнастики Алексея Немова. Тем более удивительно, что именно сейчас, в этот крайне непростой период, нам удалось сделать первый важный шаг для реализации этого проекта», - подчеркнул глава региона.

На создание Центра в следующем году будут выделены 36 млн рублей, в 2022 году – 34 млн рублей.

Он поздравил и поблагодарил всех, кто принимал участие в проекте.