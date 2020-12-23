Инвестиционные возможности Псковской области презентовали компаниям из Кореи

Корейским компаниям презентовали инвестиционные возможности Псковской области на итоговом собрании руководства корейских компаний, работающих в Санкт-Петербурге. Мероприятие организовало Генеральное консульство Кореи в Санкт-Петербурге, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

Заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева поприветствовала участников заседания от имени главы региона Михаила Ведерникова и поблагодарила за приглашение. Она подчеркнула, что региональная инвестиционная политика направлена на создание комфортных условий для бизнеса. «Администрация области и институты развития региона оказывают всестороннюю поддержку в реализации уже существующих проектов и способствуют организации и развитию бизнеса в субъекте перспективным инвесторам», - заявила Нинель Салагаева.

Подробно об инвестиционных возможностях региона рассказала председатель Комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев. Также он представил перспективы для развития в регионе туристической сферы. Отдельное внимание он уделил промышленности, представив особую экономическую зону промышленно-производственного типа «Моглино». Андрей Михеев познакомил корейских предпринимателей с программой развития ОЭЗ на ближайшие 10 лет, о льготах для резидентов.