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Экономика / Промышленность

Инвестиционные возможности Псковской области презентовали компаниям из Кореи

23 декабря 2020 года, 20:36

Корейским компаниям презентовали инвестиционные возможности Псковской области на итоговом собрании руководства корейских компаний, работающих в Санкт-Петербурге. Мероприятие организовало Генеральное консульство Кореи в Санкт-Петербурге, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

Инвестиционные возможности Псковской области презентовали компаниям из Кореи

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева поприветствовала участников заседания от имени главы региона Михаила Ведерникова и поблагодарила за приглашение. Она подчеркнула, что региональная инвестиционная политика направлена на создание комфортных условий для бизнеса. «Администрация области и институты развития региона оказывают всестороннюю поддержку в реализации уже существующих проектов и способствуют организации и развитию бизнеса в субъекте перспективным инвесторам», - заявила Нинель Салагаева.

Инвестиционные возможности Псковской области презентовали компаниям из Кореи

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Подробно об инвестиционных возможностях региона рассказала председатель Комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев. Также он представил перспективы для развития в регионе туристической сферы. Отдельное внимание он уделил промышленности, представив особую экономическую зону промышленно-производственного типа «Моглино». Андрей Михеев познакомил корейских предпринимателей с программой развития ОЭЗ на ближайшие 10 лет, о льготах для резидентов.

Инвестиционные возможности Псковской области презентовали компаниям из Кореи

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Представители корейских компаний признали Псковскую область территорией, привлекательной для развития бизнеса. В частности, их заинтересовали вопросы реализации проектов в сфере туризма и меры поддержки таких проектов.

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