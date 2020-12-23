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Экономика / Промышленность

На поддержку псковских хлебопёков выделены около 9,5 млн рублей

23 декабря 2020 года, 19:51

На поддержку хлебопекарной промышленности Псковской области выделены около 9,5 млн рублей. Постановление о выделении средств подписал глава Правительства РФ Михаил Мишустин, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

Государственная поддержка будет оказываться предприятиям с начала 2021 года. Эта мера должна стабилизировать цены на продовольственные товары.

Хлебопекарным предприятиям будут компенсировать затраты на производство и реализацию хлебобулочных изделий из расчёта 2 тыс. рублей за тонну. При этом изделия должны быть короткого срока хранения — до пяти суток. Получившие компенсацию организации должны зафиксировать цены на продукцию.

Поддержка хлебопёков — одна из мер, направленных на снижение цен на продовольствие, разработанных Правительством РФ по поручению президента России Владимира Путина. Глава государства поручил своевременно реагировать на удорожание базовых продуктов.  

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