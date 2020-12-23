В преддверии Рождества в Псково-Печерском монастыре организуют катание на верблюдах и лошадях

В преддверии Рождества в Псково-Печерском монастыре организуют бесплатное катание на верблюдах и лошадях, сообщает Псковское агентство информации.

«Праздник Рождества — это всемирная радость, и ему тесно в стенах монастыря. Люди, выходящие из храма после богослужений, выносят эту радость в мир. И поэтому мы сделали рядом с обителью продолжение праздника», - рассказал насельник обители, архимандрит Марк (Быстриков).

В настоящее время на монастырской площади создается праздничное пространство: устанавливают рождественские вертепы с Божией Матерью и Младенцем.

«Также мы сделаем живой вертеп с овечками и козлятками, чтобы детишки могли порадоваться. Еще будет настоящий верблюд, он казахстанский, не боится мороза. Дети и взрослые смогут на нем бесплатно покататься», - отметил насельник обители.