Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

В преддверии Рождества в Псково-Печерском монастыре организуют катание на верблюдах и лошадях

23 декабря 2020 года, 17:44

В преддверии Рождества в Псково-Печерском монастыре организуют бесплатное катание на верблюдах и лошадях, сообщает Псковское агентство информации. 

В преддверии Рождества в Псково-Печерском монастыре организуют катание на верблюдах и лошадях

Фото Дарьи Хватковой

«Праздник Рождества — это всемирная радость, и ему тесно в стенах монастыря. Люди, выходящие из храма после богослужений, выносят эту радость в мир. И поэтому мы сделали рядом с обителью продолжение праздника», - рассказал насельник обители, архимандрит Марк (Быстриков).

В настоящее время на монастырской площади создается праздничное пространство: устанавливают рождественские вертепы с Божией Матерью и Младенцем. 

«Также мы сделаем живой вертеп с овечками и козлятками, чтобы детишки могли порадоваться. Еще будет настоящий верблюд, он казахстанский, не боится мороза. Дети и взрослые смогут на нем бесплатно покататься», - отметил насельник обители.

В преддверии Рождества в Псково-Печерском монастыре организуют катание на верблюдах и лошадях

Фото Дарьи Хватковой


Кроме того, по территории монастыря планируется запустить тройку лошадей с санями или каретой. Все желающие смогут бесплатно согреться чаем, а детям будут раздавать попкорн и сладкую вату по талонам, которые можно будет получить там же – на площади.

Для гостей будут продавать сувениры, магнитики, мед, варенье, выпечку и другие натуральные продукты из Печорского района.

«Все это будет на улице, мы чётко следуем указаниям Роспотребнадзора и обеспечим безопасность», - подчеркнул архимандрит Марк.

В преддверии Рождества в Псково-Печерском монастыре организуют катание на верблюдах и лошадях

Фото Дарьи Хватковой

Точные даты рождественской ярмарки еще не определены, о них сообщат дополнительно. Однако, насельник обители иеромонах Анастасий (Байков) призвал жителей Псковской области исповедаться и причащаться в храме в любой день на святках, не только 7 января. Это необходимо, чтобы избежать скопления людей.

«Особое внимание мы уделяем безопасности, позаботимся о том, чтобы люди могли соблюдать необходимую дистанцию. А также установим обогреватели, чтобы прихожане могли помолиться на улице, избежав скопления людей в храме», - добавил отец Анастасий.

«С наступающим Рождеством! Берегите себя!» - обратился он к прихожанам.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

На поддержку псковских хлебопёков выделены около 9,5 млн рублей
Президент поддержал инициативу единороссов удвоить выплаты медикам за работу с коронавирусом
Путин поддержал предложение «Единой России» сделать 31 декабря выходным
Жители территорий нацпарка «Себежский» получат право приватизировать свои земли
В новогодние праздники поезд «Псков-Москва» будет ходить ежедневно
Михаил Ведерников поздравил участников Детского общественного совета с первым годом работы
Вице-губернатор оценил качество уборки псковских улиц от снега
В 2021 году в Псковской области пройдет форум игротехнологий
Псковские волонтёры возрождают советские настольные игры

Комментарии

Авторизация
No comments
Почему колет в боку?

Общество / Здоровье
21 декабря 19:43

Почему колет в боку?

О чем говорит внезапная боль
Когда здоровье не железное

Общество / Здоровье
21 декабря 19:14

Когда здоровье не железное

О чем свидетельствует низкий гемоглобин в крови
«Непростое украшение»

Общество
17 декабря 15:20

«Непростое украшение»

Псковский туристический бизнес рассказал о плюсах и минусах проекта «Серебряное ожерелье»