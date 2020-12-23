В преддверии Рождества в Псково-Печерском монастыре организуют катание на верблюдах и лошадях

В преддверии Рождества в Псково-Печерском монастыре организуют бесплатное катание на верблюдах и лошадях, сообщает Псковское агентство информации.
В преддверии Рождества в Псково-Печерском монастыре организуют бесплатное катание на верблюдах и лошадях, сообщает Псковское агентство информации.
«Праздник Рождества — это всемирная радость, и ему тесно в стенах монастыря. Люди, выходящие из храма после богослужений, выносят эту радость в мир. И поэтому мы сделали рядом с обителью продолжение праздника», - рассказал насельник обители, архимандрит Марк (Быстриков).
В настоящее время на монастырской площади создается праздничное пространство: устанавливают рождественские вертепы с Божией Матерью и Младенцем.
«Также мы сделаем живой вертеп с овечками и козлятками, чтобы детишки могли порадоваться. Еще будет настоящий верблюд, он казахстанский, не боится мороза. Дети и взрослые смогут на нем бесплатно покататься», - отметил насельник обители.
Кроме того, по территории монастыря планируется запустить тройку лошадей с санями или каретой. Все желающие смогут бесплатно согреться чаем, а детям будут раздавать попкорн и сладкую вату по талонам, которые можно будет получить там же – на площади.
Для гостей будут продавать сувениры, магнитики, мед, варенье, выпечку и другие натуральные продукты из Печорского района.
«Все это будет на улице, мы чётко следуем указаниям Роспотребнадзора и обеспечим безопасность», - подчеркнул архимандрит Марк.
Точные даты рождественской ярмарки еще не определены, о них сообщат дополнительно. Однако, насельник обители иеромонах Анастасий (Байков) призвал жителей Псковской области исповедаться и причащаться в храме в любой день на святках, не только 7 января. Это необходимо, чтобы избежать скопления людей.
«Особое внимание мы уделяем безопасности, позаботимся о том, чтобы люди могли соблюдать необходимую дистанцию. А также установим обогреватели, чтобы прихожане могли помолиться на улице, избежав скопления людей в храме», - добавил отец Анастасий.
«С наступающим Рождеством! Берегите себя!» - обратился он к прихожанам.