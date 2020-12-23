Жители территорий нацпарка «Себежский» получат право приватизировать свои земли

Жители территорий национального парка «Себежский» смогут приватизировать свои земли, сообщили «Псковской правде» в администрации Псковской области. Законопроект, позволяющий это сделать, приняли в третьем чтении депутаты Государственной Думы Российской Федерации.

Ранее из-за соседства с национальным парком жители Себежского района Псковской области не могли распоряжаться своей землей. В частности, они не имели право улучшать жилищные условия за счет материнского капитала или получать разрешение на строительство. Запрет распространялся как на возведенные здания, так и на новые. Такая же ситуация была и с арендой земельных участков.

Вопросы землепользования в границах территории нацпарка «Себежский» неоднократно поднимались на совещаниях губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Глава региона, в свою очередь, обсуждал эту тему с председателем Государственной Думы Федерального Собрания РФ Вячеславом Володиным и членами комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям федерального парламента.

Всего на территории России значатся 23 национальных парка, 18 заповедников, 12 заказников, более 90 природных парков и ряда иных охраняемых территорий. Данный законопроект решит проблему около 2 млн человек.