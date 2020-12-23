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Транспорт

В новогодние праздники поезд «Псков-Москва» будет ходить ежедневно

23 декабря 2020 года, 16:38

В новогодние праздники поезд 064А «Псков - Москва» будет ходить ежедневно, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области. 28 и 30 декабря пустят дополнительные поезда, а с 1 по 10 января поезд 064А станет ежедневным.

28 декабря и 1 января состав отправится из Пскова в Москву в 15:15. В столице поезд будет в 06:49. 30 декабря и 10 января поезд отбывает из Пскова в 17:30 и прибывает в Москву в 09:35. Со 2 по 9 января отправление из Пскова значится в 17:30, прибытие в Москву - в 09:49.

Согласно обычному расписанию поезд следует один раз в неделю – по воскресеньям.

Ранее сообщалось о запуске дополнительных поездов по маршруту «Санкт-Петербург – Великие Луки»

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