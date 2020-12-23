Губернатор Михаил Ведерников поздравил участников Детского общественного совета с первым годом работы. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области, это произошло 23 декабря во время торжественного заседания, которое состоялось на площадке ZOOM.

«Вы взяли отличный старт, и уже многое сделали для продвижения интересов детей Псковской области. Каждый из вас принимал активное участие в региональных и всероссийских акциях, показывал сверстникам хороший пример взрослого и ответственного отношения к жизни», — сказал Михаил Ведерников в видеообращении.

По словам губернатора, опыт работы в детском региональном представительном органе пригодится еще не раз. «Знание своих прав, умение отстаивать интересы, способность формулировать свою позицию и предлагать решения — это навыки, которые необходимы каждому активному гражданину», — подчеркнул Михаил Ведерников.

«У вас все получится! Желаю интересных открытий, идей, новых друзей, счастья и добра», — сказал глава региона.

Кроме того, Михаил Ведерников поблагодарил детского омбудсмена Наталию Соколову, которая выступила инициатором создания организации и объединила детей со всей области.