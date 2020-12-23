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Политика

Михаил Ведерников поздравил участников Детского общественного совета с первым годом работы

23 декабря 2020 года, 16:17

Губернатор Михаил Ведерников поздравил участников Детского общественного совета с первым годом работы. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области, это произошло 23 декабря во время торжественного заседания, которое состоялось на площадке ZOOM.

Михаил Ведерников поздравил участников Детского общественного совета с первым годом работы

Фото пресс-службы администрации Псковской области

«Вы взяли отличный старт, и уже многое сделали для продвижения интересов детей Псковской области. Каждый из вас принимал активное участие в региональных и всероссийских акциях, показывал сверстникам хороший пример взрослого и ответственного отношения к жизни», — сказал Михаил Ведерников в видеообращении.

По словам губернатора, опыт работы в детском региональном представительном органе пригодится еще не раз. «Знание своих прав, умение отстаивать интересы, способность формулировать свою позицию и предлагать решения — это навыки, которые необходимы каждому активному гражданину», — подчеркнул Михаил Ведерников.

«У вас все получится! Желаю интересных открытий, идей, новых друзей, счастья и добра», — сказал глава региона.

Кроме того, Михаил Ведерников поблагодарил детского омбудсмена Наталию Соколову, которая выступила инициатором создания организации и объединила детей со всей области.

Михаил Ведерников поздравил участников Детского общественного совета с первым годом работы

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Также в рамках торжественного заседания был озвучен новый состав Детского общественного совета. В него вошли 29 представителей от каждого муниципалитета.

Далее были подведены итоги различных конкурсов и акций и заслушаны авторы лучших проектов.

На сегодняшний день по инициативе Детсовет60 были организованы и проведены такие акции и мероприятия, как «Цветы жизни» к Дню защиты детей, «Письмо солдату» к 75-летию Победы, «Время с пользой» и «Спасибо врачам» в условиях борьбы с COVID-19. Члены Детсовета участвовали в спортивных мастер-классах, встречах со специалистами для профориентации сверстников, в волонтерских акциях. Они проводили различные исследования среди несовершеннолетних.

Первое заседание Детсовета60 состоялось в декабре 2019 года. Организация ведет работу в области защиты прав детей. Она разрабатывает, продвигает и реализовывает различные формы участия детей в принятии решений, затрагивающим интересы ребенка на муниципальном, региональном и федеральном уровнях.

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