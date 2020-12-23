Вице-губернатор оценил качество уборки псковских улиц от снега

В центре Пскова уборкой дорог и тротуаров от снега занимаются 2 бригады по 4 человека. Также в работе задействованы 4 комбинированных дорожных машины, 2 трактора, 3 колесных мини-погрузчика и фронтальный погрузчик.

Василию Осипову доложили, что за смену снегоуборочные машины успевают обработать проезжую часть от 2 до 3 раз. При этом для комплексной уборки тротуаров требуются сутки. Чистит и посыпает тротуары спецтехника бобкэт. Автобусные остановки и пешеходные переходы бригады рабочих убирают вручную.

В качестве реагента рабочие используют чистую соль, которую перед использованием смачивают специальным солевым рассолом.

Работа организована в круглосуточном режиме