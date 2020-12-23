Вице-губернатор оценил качество уборки псковских улиц от снега

Заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов оценил качество уборки улично-дорожной сети Пскова в условиях снегопада, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области.
Заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов оценил качество уборки улично-дорожной сети Пскова в условиях снегопада, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области.
В центре Пскова уборкой дорог и тротуаров от снега занимаются 2 бригады по 4 человека. Также в работе задействованы 4 комбинированных дорожных машины, 2 трактора, 3 колесных мини-погрузчика и фронтальный погрузчик.
Василию Осипову доложили, что за смену снегоуборочные машины успевают обработать проезжую часть от 2 до 3 раз. При этом для комплексной уборки тротуаров требуются сутки. Чистит и посыпает тротуары спецтехника бобкэт. Автобусные остановки и пешеходные переходы бригады рабочих убирают вручную.
В качестве реагента рабочие используют чистую соль, которую перед использованием смачивают специальным солевым рассолом.
Работа организована в круглосуточном режиме
Вице-губернатор спросил готова ли компания к сильному снегопаду. «Вы должны быть готовы к любым погодным условиям и в случае обильного снегопада сконцентрировать все силы на основных магистралях города и путях передвижения пешеходов», — отметил Василий Осипов и добавил, что в новогодние праздники необходимо наладить бесперебойную работу.
И. о. директора Псковавтодора Станислав Стармолотов заверил его, что в случае необходимости в областной центр перебросят силы и средства Псковского филиала «Псковавтодора». Кроме того, в уборке Псковского района могут помочь специалисты из соседних муниципалитетов.