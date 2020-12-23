В 2021 году в Псковской области пройдет форум игротехнологий

В следующем году в Псковской области пройдет форум игротехнологий, сообщила псковский волонтер Екатерина Родина в интервью «АиФ-Псков». Он состоится в рамках проекта «ИгроПсков», с которым псковичка победила во всероссийском конкурсе «Доброволец России».

«Мы хотим собрать наших ребят-активистов, координаторов и пригласить экспертов из других регионов: тех, кто занимается разработкой настольных игр. Планируем, что у нас пройдут несколько сессий, семинаров, тренингов. Попробуем сделать свои настольные игры, в том числе по псковской тематике», - рассказала Екатерина Родина.

Планируется, что мероприятие состоится поздней осенью или в начале зимы 2021 года.

В 2020 году на территории Псковской области должен был состояться фестиваль настольных игр, который пришлось отменить из-за пандемии коронавируса. Однако, организаторы не сдаются и ищут новые пути реализации своих идей. «Мы ищем новые варианты, уже есть идеи. Так что думаю, весной мы все-таки сделаем интересное мероприятие», - поделилась волонтер.