Псковские волонтёры возрождают советские настольные игры

Псковский волонтёр Екатерина Родина победила во всероссийском конкурсе «Доброволец России» с проектом «ИгроПсков». Именно она стала инициатором создания клубов любителей настольных игр в районах Псковской области.

Как сообщает «АиФ-Псков», такие клубы появились в семи муниципалитетах региона. «Инициативу проявили сами районы: местные отделения регионального отделения организации «Волонтеры Победы», у которых много активистов — в основном старших школьников», - рассказала Екатерина Родина. Организаторы закупили по 5-6 самых популярных игр и сейчас дети берут их домой, играют вместе с родными.

Говоря об играх советского периода, Екатерина Родина назвала такие как «Веселая охота», «Грибная пора». Она обратила внимание, что современная игра Ticket to Ride, очень напоминает советскую о почте и доставке писем. «Вообще, советские «настолки» отличались какой-то практичностью: детям через них старались донести какую-то важную информацию, развивать полезные навыки», - отметила волонтёр.

Сейчас авторы проекта «ИгроПсков» уже собрали коллекцию советских «настолок», вплоть до игр 1940-50-х годов. Некоторые игры приобрели в Интернете, другие нашли в отсканированных вариантах на сайтах. «Мы стали печатать игры XX века и это зашло: ребята начали в них играть. У них появилась новая тема для обсуждений в семьях. Мы не ожидали такого эффекта», - поделилась волонтер.

К 9 мая «Волонтеры Победы» планируют организовать новую интерактивную площадку, посвященную военному детству: с конфетами в обертках сороковых годов, и настольными играми. «Поскольку нам удалось найти некоторые игры 1940-х, получается соприкосновение двух наших любимых тем: «настолки» и патриотические мероприятия», - сказала Екатерина Родина.

Подробнее о проекте можно почитать здесь.