Александр Козловский намерен баллотироваться в Госдуму в 2021 году

Александр Козловский намерен баллотироваться в депутаты Государственной Думы РФ в 2021 году. Об этом он заявил в эфире ПАИ-live 23 декабря.

В настоящее время Александр Козловский является депутатом Госдумы от Псковской области.

«Я делаю все, чтобы принять участие в выборах 2021 года, но у нас партийная система так устроена, что мы должны пройти определенные обязательные процедуры - праймериз. На сегодняшний день я делаю все для того, чтобы принять участие в этой процедуре», - сказал парламентарий.

Александр Козловский подчеркнул, что если однопартийцы и жители региона его поддержат, то он будет представлять на выборах «Единую Россию» от Псковской области.