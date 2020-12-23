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Политика / Власть

Александр Козловский намерен баллотироваться в Госдуму в 2021 году

23 декабря 2020 года, 13:44

Александр Козловский намерен баллотироваться в депутаты Государственной Думы РФ в 2021 году. Об этом он заявил в эфире ПАИ-live 23 декабря.

Александр Козловский намерен баллотироваться в Госдуму в 2021 году

Фото пресс-службы Псковского регионального отделения «Единой России»

В настоящее время Александр Козловский является депутатом Госдумы от Псковской области.

«Я делаю все, чтобы принять участие в выборах 2021 года, но у нас партийная система так устроена, что мы должны пройти определенные обязательные процедуры - праймериз. На сегодняшний день я делаю все для того, чтобы принять участие в этой процедуре», - сказал парламентарий.

Александр Козловский подчеркнул, что если однопартийцы и жители региона его поддержат, то он будет представлять на выборах «Единую Россию» от Псковской области. 

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