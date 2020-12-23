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Культура

Владимир Путин объявил благодарность псковскому педагогу Александру Роору

23 декабря 2020 года, 13:31

Президент Владимир Путин объявил благодарность педагогу дополнительного образования Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей города Пскова Александру Роору, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области. Соответствующее распоряжение главы государства «О поощрении» размещено на официальном интернет-портале правовой информации.

Заслуженный музыкальный педагог получил награду президента России за трудовые успехи, достигнутые в ходе 30-летней работы на благо культуры Псковской области.

Александр Роор открыл первую в России школу духовой музыки и создал Псковский областной симфонический оркестр, директором которого он и являлся. 

Также Александр Роор написал музыку к 15 спектаклям Псковского театра кукол.

По его инициативе в Псковском детском доме был создан детский духовой оркестр «Геликон». В 2011 и 2014 годах шесть его учеников музыкального коллектива стали лауреатами и дипломантами Международного конкурса исполнителей на духовых инструментах им. М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова.

Александр Роор награжден знаками министерства культуры СССР и ВЦСПС, а также является обладателем почетных званий «Заслуженный работник культуры РФ» и «Почетный гражданин города Пскова». Кроме того, он дважды удостаивался звания лауреата премии администрации Псковской области «За заслуги в области музыкального искусства». 

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