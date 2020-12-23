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Общество

Псковичам запретили сдавать жилье туристам

23 декабря 2020 года, 12:35

Псковичам запретили сдавать жилье туристам. Историю супругов Бахиревых рассказали журналисты газеты «Аргументы и факты. Псков».

Супруги купили квартиру в центре Пскова в ноябре прошлого года. Планировали, что смогут ее сдавать и получать с этого доход.

Супруг Ольги, предприниматель, специально зарегистрировал дополнительный вид деятельности «Аренда и управление собственным и арендованным недвижимым имуществом», потому что хотели действовать сразу официально и открыто, разработали договор найма, исправно платили налоги.

Но инициатива супругов не понравилась соседке, живущей на той же лестничной площадке. Идею сдавать соседнюю квартиру она сразу восприняла в штыки. Совсем скоро был подан иск в суд. Истец просил признать оказываемые супругами услуги гостиничными, что вне закона.

Подробности читайте в материале «Нехорошая квартира» на сайте газеты «Аргументы и факты. Псков».

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