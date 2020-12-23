Псковичка Елена Обухова удостоена премии Правительства РФ

Премии Правительства РФ в области культуры удостоена специалист по фольклору Тямшанского культурно-досугового центра (Псковский район) Елена Обухова. По распоряжению премьер-министра России Михаила Мишустина ей присуждена премия имени А. В. Луначарского за значительный вклад в развитие российской культуры.

Как рассказала корреспонденту «Псковской правды» Елена Обухова, о присуждении награды она узнала 22 декабря. «Я настолько не ожидала. Я очень разговорчивый человек, но вчера, когда мне позвонили из Министерства культуры, впервые в жизни у меня наступил ступор. Представляете, всего семь человек из России выиграли эту премию, и я среди них!» - поделилась псковичка эмоциями.

Елена Обухова родилась в Ижевске. Получила там музыкальное образование по направлению «академическое пение». Затем поступила в институт культуры. «Сначала я училась на отделении академического пения, но было скучно. Я слышала, как на третьем этаже играют на баянах, ложках и в итоге через полгода ушла на народное пение», - рассказала обладательница награды.

На последнем курсе института побывала в фольклорных экспедициях в Новгородской, Смоленской областях и части Псковской. «Правда - именно в фольклорных экспедициях, когда прикасается к традиционной истинной культуре. Если не сохраним её, то потеряемся как нация», - подчеркнула Елена Обухова.

В 1989 году она по распределению попала в Псков, где работала педагогом в колледже культуры и искусства. Также она создала ансамбль «Очелье», через 10 лет - ансамбль «Веретье».

Елена Обухова является организатором фестиваля «Соловьиная ночь», который проводился на протяжении семи лет, но не состоялся в этом году из-за пандемии.

Также она является педагогом по вокалу в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина, где из актёров сформировала фольклорный театр «Стена» и фольклорный ансамбль «Каша».

Ещё одно направление работы Елены Обуховой — благотворительные мастер-классы и фольклорные программы для воспитанников детских социальных учреждений.