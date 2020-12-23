31 декабря псковичей ожидает плюсовая температура. Об этом сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на начальника псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Талу Нещадимову.

По ее словам, до 26 декабря в Псковской области продержится тёплая погода с температурами около нуля градусов. Далее немного похолодает: температура опустится до -2...-3 градусов. Однако, все это будет сопровождаться южным ветром.

«Непосредственно к Новому году, с 29 декабря, снова станет тепло и сыро, ожидается от 0 до +2 градусов. Впрочем, до января ещё есть время, возможно, погода и сделает нам подарок», - отметила Тала Нещадимова.

По предварительному прогнозу, со 2 января температура начнет понижаться, а к Рождеству возможно усиление морозов.