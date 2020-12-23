Несколько авиарейсов задержали из-за непогоды в Пскове

В ночь с 22 на 23 декабря непогода в Пскове вызвала задержку нескольких авиарейсов, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Так, самолет авиакомпании «Руслайн», выполняющий рейс из Минеральных Вод в Псков, из-за метеоусловий был отправлен на запасной аэродром в Санкт-Петербург. На борту были 20 пассажиров. До места назначения они добрались с задержкой в 5 часов 20 минут. Самолет прибыл в Псков в 1:55.

Примерно на такое же время был задержан вылет в Калининград. Самолет смог покинуть аэропорт имени княгини Ольги только в 2:44. На борту был 21 пассажир.

На 1 час 40 минут задержался рейс авиакомпании «Азимут» Москва - Псков. Самолет с 62 пассажирами приземлился в аэропорту имени княгини Ольга в 1:47. В 7:23 он вылетел в Москву. Задержка составила всего 23 минуты.