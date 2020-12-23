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Транспорт / Инфраструктура

На разработку проекта капремонта Ольгинского моста Пскове выделят 30,5 млн рублей

23 декабря 2020 года, 10:37

30,5 млн рублей выделят в 2021 году на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт Ольгинского моста в Пскове, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе муниципалитета.

На капремонт моста через ручей Милевка в створе улицы Гремячей направят 34 млн 484 тыс. рублей из дорожного фонда. Также 7 млн рублей запланированы на разработку проектной документации на дорожный ремонт улиц Полковой, Нововойсковой, Войсковой, Красноармейской набережной, а также переулков, проездов и улиц, примыкающих к ним.

Почти 61 млн рублей выделят из дорожного фонда на реконструкцию улиц Кузбасской дивизии (от улицы Никольской до улицы Западной), Западной (от улицы Кузбасской дивизии до улицы Коммунальной) и Байкова (от улицы Западной до улицы Рокоссовского). В 2022 году на эти цели запланированы почти 280 млн рублей.

Кроме того, продолжится ремонт улицы Леона Поземского от Троицкого моста до границы города Пскова. Объем финансирования в 2021 году составит 10 млн 515 тыс. рублей.

На благоустройство площади Ленина запланированы 27,3 млн рублей. Работы будут выполнены в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Также приведут в порядок парк имени Юрия Гагарина. На эти цели направлено 13 млн рублей.

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