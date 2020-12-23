442 ковидбольных добавились в статистику Псковской области за сутки 22 декабря, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте. «Цифры очень высокие, предполагаю, что это связано с вновь образовавшимися долгами в лабораториях», - подчеркнул глава региона.

В Пскове COVID-19 заразились 122 человека (всего 7 тыс. 639), а в Великих Луках – 66 (всего 4 тыс. 145). 53 инфицированных выявили в Опочецком районе (всего 545). 42 случая коронавируса зафиксировали в Невельском районе (всего 755), 40 – в Псковском районе (всего 1 тыс. 715) и 39 – в Островском (всего 1 тыс. 11). 14 человек заболели коронавирусом в Себежском районе (всего 221). В Гдовском районе (всего 196) прибавилось 11 больных, а в Великолукском (всего 578) – 10.