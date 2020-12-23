442 ковидбольных добавились в статистику Псковской области за сутки 22 декабря, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте. «Цифры очень высокие, предполагаю, что это связано с вновь образовавшимися долгами в лабораториях», - подчеркнул глава региона.
В Пскове COVID-19 заразились 122 человека (всего 7 тыс. 639), а в Великих Луках – 66 (всего 4 тыс. 145). 53 инфицированных выявили в Опочецком районе (всего 545). 42 случая коронавируса зафиксировали в Невельском районе (всего 755), 40 – в Псковском районе (всего 1 тыс. 715) и 39 – в Островском (всего 1 тыс. 11). 14 человек заболели коронавирусом в Себежском районе (всего 221). В Гдовском районе (всего 196) прибавилось 11 больных, а в Великолукском (всего 578) – 10.
В других муниципалитетах региона выявили менее 10 случаев заражения коронавирусом. Ни одного заболевшего не добавилось в Плюсском, Пушкиногорском и Пустошкинском районах.
За весь период эпидемии число заболевших достигло 20 тыс. 479.
22 декабря от коронавируса выздоровели 279 пациентов. Всего поправились 10 тыс. 37 человек. «К несчастью, еще один человек умер от COVID-19», - отметил Михаил Ведерников. Число умерших составило 96 человек.
С начала пандемии в Псковской области проверили 200 тыс. 119 тестов на COVID-19. В частности, за минувшие сутки провели 1 тыс. 551 исследование.
«Нужно приложить все усилия, чтобы избежать локдауна. Соблюдайте все меры противовирусной безопасности!» - написал губернатор.
Ранее сообщалось о новом очаге коронавируса в новоржевском Центре специального обслуживания. Всего по состоянию на 22 декабря в Псковской области действуют 13 очагов COVID-19.