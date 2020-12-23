В новоржевском Центре специального обслуживания зафиксирован новый очаг коронавируса

В новоржевском Центре специального обслуживания зафиксирован очаг коронавируса, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

В настоящее время в Новоржевском районе на контроле находятся 4 очага COVID-19.

Всего по состоянию на 23 декабря в Псковской области действуют 13 очагов: хирургическое отделение Порховской межрайонной больницы, Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь, Новоржевская средняя школа, Опочецкий дом-интернат для престарелых и инвалидов, маслосырзавод «Порховский», санаторий «Хилово», администрация Порховского района, Пушкиногорский музей-заповедник, Пустошкинский филиал Новосокольнической межрайонной больницы, Первомайский психоневрологический интернат, новоржевский филиал «Псковавтодор», новоржевский детский сад «Светлячок» и новоржевский Центр специального обслуживания.