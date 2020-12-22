В Пскове отремонтирован участок улицы Инженерной между улицами Алтаева и Труда, сообщает пресс-служба администрации Псковской области.

Работы на участке протяженностью около 1,3 км провели в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Стоимость ремонта оценивается в 31 млн рублей.

Подрядная организация разобрала старое асфальтобетонное покрытие на проезжей части на площади около 19 тыс кв. метров, выполнила устройство двух слоев асфальтобетонного покрытия. Обочины укрепили асфальтогранулятом с добавлением щебня. Разметку нанесли термопластиком со светоотражающими элементами.

В этом году в рамках нацпроекта уже привели в порядок участок улицы от дома №4 до Инженерного моста длиной 720 метров. В следующем году планируется продолжить ремонт дороги на участке от реконструированного перекрестка с улицей Индустриальной до улицы Алтаева протяженностью 778 метров. Таким образом, улица Инженерная будет приведена в порядок на всем протяжении.

Улица Инженерная относится ко II технической категории, имеет ширину проезжей части 14 метров с асфальтобетонным покрытием.