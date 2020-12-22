Региональный еврейский благотворительный центр «Хэсэд Ицхак» отмечает 25-летие со дня образования. Как сообщает пресс-служба администрации Псковской области, поздравительный адрес главы региона 22 декабря передал руководству организации руководитель аппарата администрации Псковской области Сергей Дмитриев.

«Уже четверть века ваша организация, объединяющая деятельных, добрых, неравнодушных людей, занимается благородным и исключительно важным делом — оказывает социальную помощь пожилым людям и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, развивает культурные программы по сохранению самобытности еврейского народа. Неоднократно ваша общественная организация была победителем Фонда президентских грантов. Вы прикладываете много сил на реализацию важных социальных проектов, делаете все, чтобы жизнь в Псковской области для каждого человека была комфортнее, дарите радость и надежду», - отмечено в поздравительном адресе губернатора.

Глава региона поблагодарил исполнительного директора Псковского областного еврейского благотворительного центра «Хэсэд Ицхак» Татьяну Дмитриеву и ее команду «за работу, открытость, сотрудничество, чуткость и отзывчивость».

Благотворительный центр «Хэсэд Ицхак» основан в 1995 году. Организация поддерживает и помогает улучшить качество жизни не только представителей еврейской общины, но и жителей Псковской области, независимо от национальности и вероисповедания. В частности, центр реализует социокультурные проекты, оказывает помощь пожилым гражданам, организует досуговую деятельность.