Более 300 тысяч жителей Псковской области привились от гриппа

Более 226 тысяч жителей Псковской области привились от гриппа, что составляет порядка 87% от общего плана вакцинации. Об этом сообщает пресс-служба администрации Псковской области.

В том числе, вакцинацию прошли около 73 тысяч детей. План выполнен на 100%, общий охват вакцинации несовершеннолетних - 61,3%.

Прививочная кампания в 2020 году организована в традиционном формате с соблюдением всех необходимых противовирусных мер. Вакцинация проходит на базе стационаров и ФАПов. Чтобы привиться от гриппа, псковичи должны обратиться к терапевту или в доврачебно-прививочный кабинет по месту жительства. Также действует предварительная запись.

Напомним, что в Псковской области также проводится вакцинация от COVID-19. В регион поступило более 740 доз препарата «ГамКовидВак». Приоритет в первую очередь отдается медикам, социальным работникам и преподавателям.