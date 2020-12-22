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Общество

Названы обладатели премии «Юные дарования Псковщины»

22 декабря 2020 года, 17:59

Определены победители конкурса на присуждение ежегодной премии «Юные дарования Псковщины», сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

В номинации «Музыкальное искусство» премию присудили ученику Себежской детской школы искусств Никите Вахрушеву, Детской школы искусств Новосокольников Елизавете Колесниковой, Варваре Никитиной, Вячеславу Крупко, Бежаницкой детской школы искусств Юрию Ильину, Детской школы искусств Невеля Арине Ильиновой. Также награды удостоены псковичи Анастасия Бодрова, Алиса Кошаева, Глеб Семенов, Злата Попова, Даниил Семёнов, Ратмир Герасимов, великолучане Семён Новиков, Алина Жолобова, Елисей Альт, Дарья Данильченко. Прасковья Новикова, островичи Роман Гайворонский, Полина Баженова.

В номинации «Изобразительное и декоративно-прикладное искусство» лучшими были признаны великолучане Софья Голубева и Доминика Грипп, псковичи Арина Смирнова и Ирина Иванова.

Только одна премия присуждена в номинации «Театральное искусство». Её обладательницей стала Анастасия Макарова из Бежаниц.

На премию номинировались юные музыканты, которые стали победителями международных, всероссийских, межрегиональных и областных конкурсов по итогам 2019–2020 учебного года. В комитете по культуре Псковской области отметили, что учащиеся вели активную творческую жизнь и принимали участие в исполнительских конкурсах, несмотря на пандемию.

Традиционно церемония награждения проходила в большом зале Псковской областной филармонии, а обладатели премии участвовали в концерте. Однако, из-за распространения коронавируса торжественное мероприятие было отменено. Юные победители получат награды в торжественной обстановке в своих школах искусств и музыкальных школах.  

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