На контроле в Псковской области остаются 12 очагов коронавируса

В Псковской области остаются активными 12 очагов коронавируса, сообщает официальный Telegram-канал региона.

По состоянию на 22 декабря на контроле находятся очаги в хирургическом отделении Порховской межрайонной больницы, Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре, Новоржевской средней школе, Опочецком доме-интернате для престарелых и инвалидов, маслосырзаводе «Порховский», санатории «Хилово», администрации Порховского района, Пушкиногорском музее-заповеднике, Пустошкинском филиале Новосокольнической межрайонной больницы, Первомайском психоневрологическом интернате, новоржевском филиале «Псковавтодор» и новоржевском детском саду «Светлячок».

Очаги в Болгатовском психоневрологическом интернате и администрации Опочецкого района сняты с учета.