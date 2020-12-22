Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Здоровье

На контроле в Псковской области остаются 12 очагов коронавируса

22 декабря 2020 года, 17:41

В Псковской области остаются активными 12 очагов коронавируса, сообщает официальный Telegram-канал региона.

По состоянию на 22 декабря на контроле находятся очаги в хирургическом отделении Порховской межрайонной больницы, Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре, Новоржевской средней школе, Опочецком доме-интернате для престарелых и инвалидов, маслосырзаводе «Порховский», санатории «Хилово», администрации Порховского района, Пушкиногорском музее-заповеднике, Пустошкинском филиале Новосокольнической межрайонной больницы, Первомайском психоневрологическом интернате, новоржевском филиале «Псковавтодор» и новоржевском детском саду «Светлячок».

Очаги в Болгатовском психоневрологическом интернате и администрации Опочецкого района сняты с учета.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Михаил Ведерников исполнит три детские мечты с «Елки желаний»
Технический лицей в Пскове планируется отремонтировать в 2021 году
По факту проникновения эксгибициониста в псковский детский сад проводится проверка
Александр Котов поздравил псковских энергетиков с профессиональным праздником
Губернатор Псковской области пожелал энергетикам безаварийной работы
На территории Гремячей горы в Пскове раскопали ранее неизвестный склеп
Мошенники оставили жителя Стругокрасненского района без одежды и денег
Еще один житель Псковской области скончался от COVID-19
Прямая линия с Михаилом Ведерниковым перенесена из-за его болезни на январь

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Китайский коронавирус
Как псковичам защититься во время глобальной эпидемии
Почему колет в боку?

Общество / Здоровье
21 декабря 19:43

Почему колет в боку?

О чем говорит внезапная боль
Когда здоровье не железное

Общество / Здоровье
21 декабря 19:14

Когда здоровье не железное

О чем свидетельствует низкий гемоглобин в крови
«Непростое украшение»

Общество
17 декабря 15:20

«Непростое украшение»

Псковский туристический бизнес рассказал о плюсах и минусах проекта «Серебряное ожерелье»