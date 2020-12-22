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Общество

Михаил Ведерников исполнит три детские мечты с «Елки желаний»

22 декабря 2020 года, 17:11

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников исполнит мечты трех детей, лишенных родительской заботы. Об этом глава региона сообщил в своем Instagram-аккаунте.

Михаил Ведерников исполнит три детские мечты с «Елки желаний»

Фото Дарьи Хватковой

Так, 7-летняя Ангелина сможет покататься на лошадях вместе со своими братьями и сестрами. 14-летний Данила познакомиться с псковскими десантниками, а 13-летний Александр – с командой футбольного клуба «Зенит».

В этом году акция «Елка желаний» проходит онлайн. Детские желания были размещены и на специальном сайте. «Теперь каждый желающий может сам стать волшебником – выбрать и исполнить мечту детей, которые больше других нуждаются в нашей общей заботе», - отметил глава региона.

Региональная благотворительная акция «Елка желаний» проходит при поддержке Благотворительного фонда «Святой равноапостольной княгини Ольги» уже второй раз. В 2019 году удалось осуществить мечту 51 ребенка

«Давайте вместе сделаем этот мир лучше и светлее», - написал Михаил Ведерников.

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