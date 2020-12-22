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Недвижимость / Строительство

Технический лицей в Пскове планируется отремонтировать в 2021 году

22 декабря 2020 года, 16:38

Технический лицей в Пскове планируется отремонтировать в 2021 году, рассказал заместитель главы администрации Пскова Александр Коновалов в эфире проекта ПАИ-live 22 декабря.

По его словам, работы по проектированию объекта завершаются и уже в первом квартале 2021 года пройдут торги.

«Это действительно серьезная работа, потому что в любом случае, помимо строительной отрасли, помимо технического надзора, который осуществляют подведомственные администрации учреждения и управления, – это еще работа в том числе и управления образования, которое участвует в этом процессе непосредственно», - отметил Александр Коновалов.

Директора лицея подключат к вопросам ремонта и оснащения на самой ранней стадии, отметил замглавы администрации Пскова. Это необходимо, чтобы руководитель образовательного учреждения лично отработал все нюансы с уже состоявшимся генеральным подрядчиком.

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