Технический лицей в Пскове планируется отремонтировать в 2021 году, рассказал заместитель главы администрации Пскова Александр Коновалов в эфире проекта ПАИ-live 22 декабря.

По его словам, работы по проектированию объекта завершаются и уже в первом квартале 2021 года пройдут торги.

«Это действительно серьезная работа, потому что в любом случае, помимо строительной отрасли, помимо технического надзора, который осуществляют подведомственные администрации учреждения и управления, – это еще работа в том числе и управления образования, которое участвует в этом процессе непосредственно», - отметил Александр Коновалов.

Директора лицея подключат к вопросам ремонта и оснащения на самой ранней стадии, отметил замглавы администрации Пскова. Это необходимо, чтобы руководитель образовательного учреждения лично отработал все нюансы с уже состоявшимся генеральным подрядчиком.