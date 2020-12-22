По факту проникновения эксгибициониста в псковский детский сад проводится проверка

По факту проникновения эксгибициониста в детский сад в Пскове проводится проверка, сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на начальника управления образования администрации города Анну Кузыченко.

«Мы сразу, как только стало об этом известно, издали указ о проверке, и наши сотрудники выясняют, как это стало возможно. Сейчас понятно, что мужчина зашел вместе с родителями, которые вели детей. Многие посчитали его сотрудником», - отметила она.

Кроме того, в полицию города уже поданы два заявления: от родителей и от заведующей дошкольным учреждением. По словам Анны Кузыченко, в настоящее время полицейские опрашивают родителей воспитанников о произошедшем.

Инцидент произошел в детском саду №44, расположенном на улице Народной, 51а в Пскове. Сейчас там ввели усиленные меры безопасности: ежедневно с 7:00 до 9:00 полиция патрулирует вход в дошкольное учреждение и территорию микрорайона.

«Полиция специально выставлена по факту произошедшего. Усилены меры безопасности внутри учреждения, пересмотрен график работы сторожа, осуществляется пропускной режим, и закрыты все дополнительные калитки и входы в группы. Теперь вход родителей и детей осуществляется централизованно, через единую калитку, единый вход», - рассказала Кузыченко.

Остальным руководителям образовательных организаций направлены рекомендации об усилении бдительности и мер безопасности.